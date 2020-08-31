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اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع 0.47% بمستهل تعاملات الاثنين

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:56 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 11488 نقطة.


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وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2075 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 13465 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4390 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 1876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2805 نقطة.

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