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محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولة للتعدى على الأراضى الزراعية سواء البناء بدون ترخيص أو التجريف أو التبوير، وإزالة تلك المخالفات فى المهد على نفقة المخالف، وتطبيق القانون على المخالفين.


وأكد المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم قامت بشن حملة إزالة مكبرة بالتنسيق مع مركز الشرطة، وتمت إزالة ٤ حالات لأبنية مخالفة بمساحة ١٣ قيراطا وذلك لعدم دفع جدية التصالح وتلك المخالفات عبارة عن قاعات افراح وفوتوسيشن على الطريق الدائري للسلخانة وملحق قاعة وغرفتين دبش بجوار قاعة السلطان سليمان حيث ان هذه القاعات تدار بدون ترخيص.

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كما شنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف وأسفرت جهود تلك الحملة عن تنفيذ ( ٨) قرار إزالة للتعديات على اللأراضى الزراعية بمساحة ٢١١م ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين


وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة بالتنسيق مع قسم شرطة فاقوس وبرئاسة نائب مدير الأمن لقطاع الشمال ومساعد مدير الأمن لفرقة الشرق و مأمور قسم شرطة فاقوس بحملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ  ٨ قرارات إزالة بالمدينة تتضمن  ٦ قرارات إزالة خارج الحيز العمراني بمساحة ٧٧٠٠ م و ٢ قرار إزالة داخل الحيز العمرانى بمساحة ٢٤٥٠ م بمساحة إجمالية ١٠١٤٠ مترا وازاله  ١٦ حالة بالمركز بنطاق الوحدة المحلية بسواده بمساحة إجمالية ٢١١٧٥ م .


كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف وتنفيذ قرارات لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف وأسفرت جهود تلك الحملة خلال تنفيذ ( 2 ) قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بمساحة 8200م ، بنطاق المركز والمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم ازالة اشغالات مخالفه بعدد 6 اكشاك بجوار مدرسة تل حوين وعلى سور بحر مويس.


وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة إزالة لـ ١٢حالة على مساحة ٤٢٠٠ متر تقريبا تعدى على أملاك الرى بنطاق الوحدة المحليه بالزوامل كما تم تنفيذ إزالة كلية لـ ١٦حالة علاوة عن تعديات بالبناء على أراضي زراعية ومبانى بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب بمساحه إجمالية ٢٦١٠متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بشن حملة ازالة مكبرة بالتنسيق مع مركز الشرطة ، فتم تنفيذ٢٤ قرار إزالة للتعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بمساحة ٥٤٦٢ مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية
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