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حوادث

إحالة بائع خضراوات قتل صديقه التاجر بالسويس للمحاكمة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

قررت النيابة العامة بالسويس إحالة  عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنايات اليوم الاثنين، بتهمة ، طعن صديقه بسكين داخل السوق، ما أدى لمقتل الأخير بسبب خلافات مالية بينهما.


كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول عمرو زكريا، 36 عاما، تاجر بسوق الأنصاري، متوفيا، بسبب إصابته بطعنات نافذة بالصدر.


وشكل اللواء هشام رشاد ، مدير مباحث مديرية أمن السويس، فريق بحثى بقيادة العميد وليد شوقى ،  رئيس إدارة البحث الجنائى لضبط المتهم بالقتل.


وأكدت التحريات الأمنية، أن خلاف نشب بين محفوظ سيد محفوظ بائع خضراوات "القاتل"، وصديقه "عمرو" القتيل، بسبب خلافات مالية بينهما، وتشاجرهما على مكان بيع الخضراوات بالسوق.


وتمكن الرائد أحمد الفولي رئيس مباحث قسم شرطة السويس، من القبض على القاتل بعد وقت قصير من وقوع الجريمة، واعترف المتهم بارتكاب جريمة القتل.

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