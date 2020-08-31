ميلاد عاطف: سعيد بحصولي على المركز الثاني بالثانوية الفنية وأتمنى الالتحاق بكلية الهندسة

قال ميلاد عاطف غطاس، إنه حصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة بأولاد صقر بمحافظة الشرقية، نظام ثلاث سنوات بنسبة 98.43% و بمجموع 689.





وأضاف ميلاد خلال مداخلة ببرنامج صباحك مصري، المذاع على قناة " غم بي سي مصر 2" أنه شعر بأحساس غريب لحصوله على المركز الثاني .





وكشف ميلاد، أن حصوله على المركز الثاني جاء نتيجة مجهود كبير قام به خلال فترة الدراسة وخلال الامتحانات بالمذاكرة المستمرة موضحًا :انا رسمت انى اطلع من الأوائل و الحمد لله".





وكشف أن هناك 5 من الزملاء الأوائل كان يتواصلون مع بعض بإستمرار، واتفقوا على الاجتهاد وعقدوا العزم على تحصيل أعلى درجات للالتحاق بكلية الهندسة.





وأشار إلى أن معهد فنى صحى ومن بعدها دخول كلية الهندسة.



