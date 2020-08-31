المنشآت السياحية: التزام جميع المطاعم والكافتيريات بتنفذ إجراءات الحماية من "كورونا"





أكد تقرير صادر عن لجنة المتابعة بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة شريف صادق ، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة ، إلتزام جميع المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتنفيذ كافة الضوابط و الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ،





وأضاف التقرير الذى تم رفعه إلى عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن فريق عمل من قبل الغرفة والمكلفين من اللجنة يقوم بالمرور الدورى على العديد من المنشآت السياحية لتقديم الدعم الفنى والإرشادى لهم ومتابعة تطبيقهم لهذه الإجراءات ، وتبين التزام كافة المنشآت والمطاعم السياحية بهذه الإجراءات .





وأضاف فريق العمل فى التقرير الذى أعده شريف صادق ، عضو مجلس الإدارة ، أن جميع المطاعم السياحية تقوم بشكل دورى بتنفيذ عمليات تعقيم شاملة متواصلة لكافة الأماكن والمرافق التابعة لها ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي عممتها الغرفة والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار، للحماية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.





من جانبه قال شريف صادق ، عضو مجلس الإدارة ، رئيس لجنة المتابعة بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن جميع المطاعم نفذت عمليات التعقيم، ووزعت القفازات والكمامات على موظفيها، ووفرت أجهزة التعقيم اليدوية في كافة أنحاء المنشأة، مبينة أن بعض المطاعم تشترط على روادها إجراء عملية التعقيم على مدخل المطعم وقبل الدخول.



