الأول مكرر بالمدارس الفنية: لم أندم على اختيار الثانوي الصناعى عن العام.. فيديو

قال محمد أحمد عبد الحميد، الأول مكرر على الثانوية الفنية الصناعية "التعليم المزدوج -مدارس مياه الشرب"، إنه منذ الصغر وهو يحصل على المركز الأول فى المراحل التعليمية المختلفة.





موضحًا أنه اتجه لـ التعليم الفنى على الثانوية العامة.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج صباحك مصري، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2" أنه لم يندم بالدخول التعليم الفنى على حساب الثانوية العامة.





ولفت إلى أنه كان يسعى للوصول لـ كلية الهندسة، وبهذا المجموعة من الممكن أن يحقق حلمه.





وأشار الأول مكرر، والدى ووالدتى كانا لهما الدور الأكبر فى دعمى ومساندتى خلال دراستى فى المدرسة الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحى.