برلمانى يطالب بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تزايد الإصابات بكورونا

قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن عودة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم اتباع بعض المواطنين للإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





وطالب الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة استمرار المواطنين فى اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حتى لا تستمر الإصابات فى التزايد مرة أخرى.





وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية تتمثل فى ضرورة ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين وغسل اليدين والابتعاد عن التجمعات.





كما طالب المواطنين بضرورة عدم التواجد فى الأفراح والمآتم لمنع انتشار فيروس كورونا، متوقعا تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.