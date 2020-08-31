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الشويمي: اتفاقية السلام فى السودان اختبار للنيات .. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:34 م
مساعد وزير الخارجية
مساعد وزير الخارجية الأسبق
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ريهام فيكتور
قال إبراهيم الشويمي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن الأهم من الضمان حول توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية و فصائل الجبهة الثورية فى جوبا النية الخالصة لكي يعمل الجميع من أجل السودان.

وأضاف الشويمى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، الآن ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أن هذه الاتفاقية تضمن توقف القتال وتنهى استخدام السلاح.

وأشار إلى أن الحلول السلمية الافضل دائما للتفاهم ، وتبادل الأفكار والجلوس على مائدة تبادل الآراء يجعل الجميع يصلون لاتفاق بالسودان .


وتابع أنه لابد وأن نعلم أن الحكومة السودانية الانتقالية ومجلس السيادة والكل يعمل على الوصول لاتفاق اليوم ، منوهًا إلى أن هذا الاتفاق تم الترتيب له على فترة طويلة.


وأكد أن هذا الاتفاق الخطوة الاولى، وبالتالى سيتم التوقيع على الاحرف الاولى عليه، كما انه اختبار للنيات.
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