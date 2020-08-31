محمد صلاح فى مهب الريح.. اجتماع طارئ في طنطا لحسم مصيره بعد ثلاثية سموحة

أصبح محمد صلاح المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق بعد الهزيمة الكبيرة التى تلقاها الفريق فى مباراته أمس أمام سموحة بثلاثة أهداف دون رد .





وحقق سموحة فوزا كبيرا على حساب طنطا بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب الإسكندرية أمس فى إطار لقاءات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .





جاءت أهداف سموحة عن طريق الثلاثي شريف رضا وديريك وصلاح محسن ، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 31 نقطة محتلا بها المركز السادس ، بينما تجمد رصيد طنطا عند 16 نقطة متذيلا بها جدول ترتيب الدوري الممتاز .



