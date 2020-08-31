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رياضة

محمد صلاح فى مهب الريح.. اجتماع طارئ في طنطا لحسم مصيره بعد ثلاثية سموحة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:37 م
محمد صلاح مدرب طنطا
محمد صلاح مدرب طنطا
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عمرو الحلواني
أصبح محمد صلاح المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق بعد الهزيمة الكبيرة التى تلقاها الفريق فى مباراته أمس أمام سموحة بثلاثة أهداف دون رد .

وحقق سموحة فوزا كبيرا على حساب طنطا بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب الإسكندرية أمس فى إطار لقاءات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .

جاءت أهداف سموحة عن طريق الثلاثي شريف رضا وديريك وصلاح محسن ، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 31 نقطة محتلا بها المركز السادس ، بينما تجمد رصيد طنطا عند 16 نقطة متذيلا بها جدول ترتيب الدوري الممتاز .

واستقر مجلس إدارة طنطا على عقد اجتماع طارىء من أجل بحث موقف استمرار محمد صلاح أو من عدمه وتشير كل المؤشرات أن المدير الفنى سيتم إقالته خاصة بعد مسلسل النتائج السلبية التى تلقاها الفريق فى الأونة الأخيرة واحتلاله المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري .

وكان محمد صلاح تولى تدريب طنطا خلفا لـ أيمن المزين ولكن فشل صلاح فى تصحيح مسار الفريق الطنطاوى وتلقي مجموعة من النتائج السيئة وبات قريبا للغاية من الرحيل .

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