استمرار تنفيذ مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة بالقليوبية..شاهد

قالت الدكتور شادية مفيد ، مدير الإدارة الصحية بغرب شبرا الخيمة ، إن مبادرة 100 مليون صحة خاصة بالأمراض المزمنة ، منوهة إلى أنه يتم الكشف على المواطن بالعيادة الخارجية للتعرف على حالة الصحية .





وأضافت شادية مفيد ، خلال حوارها ببرنامج ، الآن ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أنه يتم صرف العلاج بالمجان للمرضى على حسب تشخيص حالته المرضية.





وأشارت مدير الإدارة الصحية بغرب شبرا الخيمة ، إلى أنه هناك ترددا عاليا من قبل المواطنين بالمركز ، لافتًا إلى أنه يتم الكشف على المواطن وعمل التحاليل اللازمة ومن ثم صرف العلاج المطلوب للضغط والسكر والقلب والكبد .



