AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استمرار تنفيذ مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة بالقليوبية..شاهد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:42 م
مدير الإدارة الصحية
مدير الإدارة الصحية بغرب شبرا الخيمة
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت الدكتور شادية مفيد ، مدير الإدارة الصحية بغرب شبرا الخيمة ، إن مبادرة 100 مليون صحة خاصة بالأمراض المزمنة ، منوهة إلى أنه يتم الكشف على المواطن بالعيادة الخارجية للتعرف على حالة الصحية .

وأضافت شادية مفيد ، خلال حوارها ببرنامج ، الآن ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أنه يتم صرف العلاج بالمجان للمرضى على حسب تشخيص  حالته المرضية.

وأشارت مدير الإدارة الصحية بغرب شبرا الخيمة ، إلى أنه هناك ترددا عاليا من قبل المواطنين بالمركز ، لافتًا إلى أنه يتم الكشف على المواطن وعمل التحاليل اللازمة  ومن ثم صرف العلاج المطلوب للضغط والسكر والقلب والكبد .

وتابعت مدير الإدارة الصحية بغرب شبرا الخيمة ، أننا نحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من التباعد الاجتماعي و ارتداء كمامة ، إلى جانب تعقيم اليدين بشكل مستمر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالبحيرة

الصحة: صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة من خلال مبادرة 100 مليون صحة.. فيديو

صحة الوادي الجديد: بدء مبادرة 100 مليون صحة للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة

خلال أسبوع.. تقديم الخدمة الطبية لـ 2100 مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالشرقية

تقديم الخدمة الطبية لـ 8000 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية بالشرقية

ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. الكشف الطبي على 10 آلاف مواطن بالشرقية

ترشيحاتنا

بعد تغريدات ميدو ..هاشتاج مرتضى منصور يتصدر تويتر

كانت في طريقها لـ الكويت.. عودة طائرة تركية إلى مطار اسطنبول بعد نصف ساعة من إقلاعها

ميدو لـ مرتضى منصور: عملت حاجات كويسة كتير واحذر من المحيطين بك

صورة متداولة لقس يعزف على الكمان تثير الجدل بين الرواد | شاهد

طلب منها ارتداء الكمامة| التحقيق مع سيدة في اعتدائها على مقدم شرطة بمحكمة مصر الجديدة

نيمار يعلنها: أنا باق مع باريس سان جيرمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور خلال الإجازة الصيفية

ننشر أسعار سيتروين 2020 citroen اليوم في مصر.. صور

شاهد .. أول صور للسيارة هوندا سيفيك 2022 honda civic