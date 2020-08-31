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برلمان

نائب يثمن جهود وزارة الاتصالات فى تنفيذ التكليفات الرئاسية للتحول الرقمى

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:50 م
التحول الرقمى
التحول الرقمى
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فريدة محمد

أشاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول أهم ملامح الرؤية الرئاسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأكيده انه يتم التحرك في عدة محاور منها التدريب و إقامة قاعدة عريضة من المتخصصين و التقنيين في كافة روافد تكتولوجيا المعلومات حتى تتبوأ الدولة مركزا إقليميا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

واعلن " اسماعيل " فى بيان له اصدره اليوم تأييده لتأكيد الدكتور عمرو طلعت بانه يتم العام الحالي تدريب 100 ألف شاب بقيمة 500 مليون جنيه بمبادرة "مستقبلنا رقمي" حتى يستطيعون التعلم و بناء مصر الرقمية و بناء مشروعات ميكنه ويكون لدينا جيل قادر على تنفيذ هذه المشروعات.

مشيرا الى ان نجاح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ التكليفات الرئاسية ومبادرة " مستقبلنا رقمى " سيجعل مصر فى مقدمة دول منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا التى تسير فى الطريق الصحيح فى ملف التحول الرقمى خاصة ان الوزير عمرو طلعت أكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.

ووجه النائب محمد اسماعيل التحية للوزير لانه جعل هذه المبادرة منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام  والخاص ويتم تدريبهم بمجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الالكتروني، ذلك من خلال مسارات تدريبية متخصصة.

مؤكدا ان ذلك الامر سيجعل من لدى شباب مصر القدرة على توطين مثل هذه الصناعات داخل مصر بما يجعلها مركزا اقليميا كبيرا للدخول فى عالم التحول الرقمى وبما يمكن مصر من تصدير هذه الصناعات الى الدول العربية والافريقية.
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