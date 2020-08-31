صديق والأمير يتابعان لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بالدَّراسة

تفقد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا؛ لجان الامتحانات بكلية الشريعة والقانون بالدراسة؛ للاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ حرصًا من الجامعة على صحة أبنائها وسلامتهم.





واطمأن نائبا رئيس الجامعة -خلال الجولة- على أعمال لجان امتحانات الشفهي لمادة القرآن الكريم، والتى تجرى من خلال الدكتور حامد أبو طالب عميد الكلية الأسبق، والدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق ، إضافة لبعض الاساتذة.





كما تابعا تجهيز قاعات الامتحانات والمدرجات؛ حيث يراعى ترك مسافة بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه، وتطهَّر القاعات بالمطهرات المخصصة لذلك في نهاية كل فترة امتحانية، كما تعقد الامتحانات في قاعات واسعة، جيدة التهوية والإضاءة.





كما روعي وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب؛ لإرشادهم لمقار لجان عقد الامتحانات؛ لتنظيم الحركة، ومراعاة عدم التزاحم في مداخل القاعات والسلالم والطرقات، خلال الدخول والخروج من اللجان، وكذلك توفير أجهزة قياس حرارة؛ للاطمئنان على الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس وجميع المشاركين في العملية الامتحانية.





وأشاد نائبَا رئيس الجامعة بما لحظاه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كليات الجامعة، كما اطمأنا على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، والتزامها بالمقرر، ووجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطلاب.



