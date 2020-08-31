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ديني

هل يجوز أداء سجدة الشكر في أوقات الكراهة.. مستشار المفتي يجيب

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:39 م
سجدة الشكر
سجدة الشكر
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور  مجدي عاشور، مستشار  مفتي الجمهورية، إن سجدة الشكر غير مقيدة بوقت معين وإنما تجوز  في أي وقت.

وأضاف، عاشور، في البث المباشر  لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن سجدة الشكر تكون عند حصول نعمة أو دفع نقمة، منوها أن هذا هو حال المؤمن في حياته.

وتابع: ابن عطاء الله السكندري قال في هذه المسألة " ما من نفسه تتنفسه إلا ولله عليك منة فيه" منوها أن النفس في هذه الأونة ومع انتشار  فيروس كورونا وهو نعمة كبيرة من الله علينا.

ونصح مستشار المفتي بأن يستحضر الإنسان النعمة عند سجود الشكر ، وكذلك استحضار كم رفع عنه من بلايا وأمور عظام.

هل يلزم سجدة الشكر الوضوء او الطهارة

أكَّدت بدار الإفتاء المصرية، جوازَ سجدة الشكر دون طهارة، أخذًا بقول المالكية ومَن وافقهم، والأَولى لمن أراد أن يسجد سجدة الشكر أن يكون متوضئًا متجهًا إلى القبلة، وينوي ويُكبر فيهوي سجودًا ثم يُسلِّم؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب؛ فإن باغتته النعمة وتعذَّر عليه الوضوء وشق عليه ترك ما شَغَلَهُ من شأنٍ؛ يجوز له أن يسجد على حاله متوضئًا أو لا، متجهًا للقبلة أو لا؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء.

فائدة سجدة الشكر 

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجدة الشكر تكون عندما يحدث للإنسان شيء لم يكن يتوقعه، وهي تعبير عن شكر نعم الله وتذكير بعدم نسيانها.

وأضاف الورداني، عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الفائدة من سجود الشكر كأن يريد الإنسان أن يكون عابدًا ومصليا لله، وأن يشكر الله على أنه جعله من أهل النعم.

وتابع: "إذا طرأت على المسلم نعمة ظاهرة فإنّه يُشرع له أن يسجد شكرًا لله عليها، ومثال النّعم الظّاهرة ما يأتي أن يرزقه الله ولدًا بعد أن يَئِس من ذلك، أو أن يدفع الله عنه نقمةً كأن يشفى له مريضا أو يكون هو نفسه مريضًا ويئس من البرء ثم يُشفيه الله".

وأشار إلى أن بعض الناس قالوا إن الصلاة نعمة من نعم الله التى لا تساويها نعمة، فبعض الناس يسجدون للشكر بعد كل صلاة، منوها بأن معنى هذا أن الساجد يشكر الله على نعمة أن يكون عابدا مصليا لله، على هيئة ما كان ينشد الصحابة بقولهم: "اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا".
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