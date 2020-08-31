هل يجوز أداء سجدة الشكر في أوقات الكراهة.. مستشار المفتي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن سجدة الشكر غير مقيدة بوقت معين وإنما تجوز في أي وقت.





وأضاف، عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن سجدة الشكر تكون عند حصول نعمة أو دفع نقمة، منوها أن هذا هو حال المؤمن في حياته.





وتابع: ابن عطاء الله السكندري قال في هذه المسألة " ما من نفسه تتنفسه إلا ولله عليك منة فيه" منوها أن النفس في هذه الأونة ومع انتشار فيروس كورونا وهو نعمة كبيرة من الله علينا.





ونصح مستشار المفتي بأن يستحضر الإنسان النعمة عند سجود الشكر ، وكذلك استحضار كم رفع عنه من بلايا وأمور عظام.





هل يلزم سجدة الشكر الوضوء او الطهارة





أكَّدت بدار الإفتاء المصرية، جوازَ سجدة الشكر دون طهارة، أخذًا بقول المالكية ومَن وافقهم، والأَولى لمن أراد أن يسجد سجدة الشكر أن يكون متوضئًا متجهًا إلى القبلة، وينوي ويُكبر فيهوي سجودًا ثم يُسلِّم؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب؛ فإن باغتته النعمة وتعذَّر عليه الوضوء وشق عليه ترك ما شَغَلَهُ من شأنٍ؛ يجوز له أن يسجد على حاله متوضئًا أو لا، متجهًا للقبلة أو لا؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء.





فائدة سجدة الشكر



