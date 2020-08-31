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برلمان

برلمانى: البابا تواضروس الثانى "أيقونة" النسيج الوطنى ومواقفه سجلها التاريخ بحروف من نور

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:46 م
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
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فريدة محمد

وجه النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب عن دائرة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة تحية قلبية الى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على تصريحاته التى أكد فيها أن الكنيسة ستظل دومًا ثابتةً على موقفها الداعم للقوات المسلحة في حربها مع الاٍرهاب الأسود إلى أن تستطيع اقتلاع جذوره من أرض مصر وتحقيق كامل الأمن والطمأنينة لشعبنا المبارك وليحفظ الرب القدير وطننا من كل شر وينعم عليه وعلى أهله بالسلام والاستقرار.

وقال " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم ان المواقف التاريخية والمشرفة لقداسة البابا تواضروس الثانى الابن البار لمصر ومحافظة البحيرة سجلها التاريخ بحروف من نور وهى مواقف تؤكد ان قداسته يذوب حبا وعشقا للوطن وترابه ومقدساته معتبرا قداسة البابا تواضروس الثانى بمثابة " أيقونة " النسيج الوطنى الواحد والتماسك والوحدة الحقيقية بين جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وأكد النائب محمد هانى الحناوى ان جميع المصريين على قلب رجل واحد ويقفون صفا واحدا مرصوصا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والقضاء المصرى الشامخ وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.
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