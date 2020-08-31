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برلمان

برلماني: مصر تغيرت في عصر الرئيس السيسي وأصبح لديها القدرة على تحقيق التنمية الشاملة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:52 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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وجه النائب السكندرى بمجلس النواب محمد الكورانى التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع القضايا والملفات المهمة التي تناولها فى حديثه خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية.

 مؤكدا أن الرئيس السيسى تحدث بكل صدق وامانة كعادته دائما حول مختلف القضايا وكان صادقا وأمينًا مع شعبه فى كل القضايا التي تحدث فيها.

وطالب  " الكوراني " فى بيان له أصدره اليوم من جميع المحافظين ومديرى الامن على مستوى الجمهورية التنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية الواضحة والحاسمة بشأن مخالفات البناء والتعدى على أراضى وأملاك الدولة ، مؤكدا أن المحافظين ومديرى الأمن هم فى مقدمة المسئولين بالحكومة عن هذا الملف المهم.

وقال النائب محمد الكورانى ليت جميع المسئولين يكونون على وعى وإدراك كاملين برسالة الرئيس السيسى الواضحة والمباشرة وقوله من ليس لديه القدرة على العمل والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة يقول ويمشى.

وأكد أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يكفل الحفاظ الحقيقى على أراضى وأملاك الدولة وأن المشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس السيسى تاريخية وأنها سوف تغير وجه الحياة داخل محافظة الإسكندرية.

وقال النائب محمد الكوراني إن هذه الإنجازات تؤكد أن مصر فى عهد الرئيس السيسى تغيرت كثيرا وأصبحت لديها القدرة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل جميع انحاء البلاد ، مشيدا بكل يد مصرية وطنية وشريفة من المهندسين والفنيين والعمال المصريين الشرفاء الذين ساهموا فى إنجاز جميع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد خاصة أن هذه المشروعات لم تشهدها مصر على مدى أكثر من نصف قرن وفى جميع المجالات.
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