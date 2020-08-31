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برلمان

شيخ الأزهر سباق بالخير| نائب: يجب إعفاء أبناء الأطباء المتوفين بـ كورونا من رسوم الدراسة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:16 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
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فريدة محمد

وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو المجلس الاستشاري لحزب حماة الوطن تحية قلبية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على قراره بإعفاء أبناء الأطباء المتوفين بفيروس كورونا من كافة رسوم ومصروفات الدراسة بالمدارس والجامعات التابعة للأزهر مشيدا بإبلاغ الأزهر الشريف رسميا لمجلس نقابة الأطباء بتحمله تكفله المصاريف المدرسية لأبناء الأطباء ضحايا فيروس كورونا.

وقال " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم ان فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب دائما يضرب لنا المثل والقدوة فى مثل هذه القضايا الانسانية رفيعة المستوى.

وطالب النائب محمد المسعود من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وايضا جميع المسئولين واصحاب المؤسسات والمدارس والجامعات الخاصة اتخاذ قرارات مماثلة بإعفاء ابناء الأطباء المتوفين بفيروس كورونا من جميع الرسوم والمصاريف تخفيفا للأعباء المالية والمعيشية على اسرهم وتقديرا للدور البطولى والباسل الذى قام به اعضاء جيش مصر الابيض فى مواجهتهم الحاسمة مع فيروس كورونا خاصة انهم لم يترددوا لحظة فى تقديم ارواحهم شهداء لمصر وشعبها.
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