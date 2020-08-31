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اقتصاد

حماية المستهلك: الطعن على القرار الإداري لا يوقف تنفيذه

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:53 م
حماية المستهلك
حماية المستهلك
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محمد صبيح
استحدث جهاز حماية المستهلك خدمة ثقافية توعوية جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال نشر معلومة قانونية بهدف نشر الوعي والثقافة القانونية لدى الجمهور وعموم المستهلكين. 

ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين، معلومة قانونية: (الطعن على القرار الإداري لا يوقف تنفيذه). 

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ويدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أي تليفون أرضي  او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
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