حماية المستهلك: الطعن على القرار الإداري لا يوقف تنفيذه

استحدث جهاز حماية المستهلك خدمة ثقافية توعوية جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال نشر معلومة قانونية بهدف نشر الوعي والثقافة القانونية لدى الجمهور وعموم المستهلكين.
ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين، معلومة قانونية: (الطعن على القرار الإداري لا يوقف تنفيذه).
ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين، معلومة قانونية: (الطعن على القرار الإداري لا يوقف تنفيذه).
اقرأ أيضًا:
ويدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
أخبار التوك شو | احتمالية لموجة ثانية من كورونا ..علاقة وثيقة بين حماية المستهلك وحقوق الشعب .. عمرو دياب يطرق باب العالمية من نتفليكس
أخبار التوك شو | احتمالية لموجة ثانية من كورونا ..علاقة وثيقة بين حماية المستهلك وحقوق الشعب .. عمرو دياب يطرق باب العالمية من نتفليكس