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أخبار البلد

ستظل درع الدولة المتينة.. الفلاحين تنعى شهداء القوات المسلحة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
اشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، بجهود الدولة في محاربة الارهاب والفساد في كافة أنحاء الجمهوريه ، لافتا إلى أن القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية ستظلان درع وسيف الدولة المتين.


وقدم الشكر والتقدير والثناء لكل التضحيات التي  يقوم بها رجال القوات المسلحة الشرفاء  ورجال الشرطه الأوفياء لحماية الوطن من الارهاب والفساد   وتوفير الأمن والطمأنينة للمصريين جميعًا، مشيرًا إلى أن ما نجحت فيه قواتنا المسلحة خير دليل علي صدق وحرص  القوات المسلحة  المصرية  الشديد علي دحر إلارهاب .

ونعي نقيب الفلاحين ، شهداء القوات المسلحة المصرية الذين استشهدوا في العمليات الحالية ومن سبقهم على مدار السنوات الماضية.

وأكد في ختام بيانه ، علي ان فلاحي مصر علي قلب رجل واحد خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصريه والشرطه المصريه داعمين ومؤيدين لهم في كفاحهم النبيل ضد كل أعداء الوطن.


وتابع :"ندعو المولي سبحانه وتعالى  أن يوفق مصر قيادة وشعبًا في تلك الحرب ضد  الجماعات التكفيرية المتطرفه والفاسدين   والذين يسعون لترويع الناس  ومحاربة الاصلاح والتنميه بشتي الطريق".

وشدد على أن مصر  قادره علي تحقيق النصر والقضاء علي كل الأعداء.
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