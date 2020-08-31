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اقتصاد

تخدم 55 ألف نسمة.. رئيس مياه الشرب بالدقهلية يتابع توسعات معالجة السنبلاوين

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:07 م
شركة مياه الشرب بالدقهلية
شركة مياه الشرب بالدقهلية
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قسم الاقتصاد
تابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية،الأعمال الجارية بتوسعات محطة معالجة السنبلاوين بطاقة 33000 متر3.

وصرح المهندس خالد نصر رئيس الشركه بأن محطة المعالجه تخدم نحو 55 ألف نسمة من قرى طوخ الأقلام، وبدوي جرجس، ونوب طريف، وطرانيس العرب، وبشمس، ومحمد الشناوي.

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وأضاف المهندس خالد نصر ان تلك التوسعات تقام ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج والممول من البنك الدولي بمحافظة الدقهلية.

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