تخدم 55 ألف نسمة.. رئيس مياه الشرب بالدقهلية يتابع توسعات معالجة السنبلاوين

تابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية،الأعمال الجارية بتوسعات محطة معالجة السنبلاوين بطاقة 33000 متر3.
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وأضاف المهندس خالد نصر ان تلك التوسعات تقام ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج والممول من البنك الدولي بمحافظة الدقهلية.
وصرح المهندس خالد نصر رئيس الشركه بأن محطة المعالجه تخدم نحو 55 ألف نسمة من قرى طوخ الأقلام، وبدوي جرجس، ونوب طريف، وطرانيس العرب، وبشمس، ومحمد الشناوي.
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الإسكان: 176 مليار جنيه تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في 6 سنوات
وأضاف المهندس خالد نصر ان تلك التوسعات تقام ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج والممول من البنك الدولي بمحافظة الدقهلية.