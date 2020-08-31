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رياضة

تصفيات دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يواجه باوك سالونيكا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:02 م
بنفيكا
بنفيكا
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إسراء أشرف
أوقعت قرعة الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بنفيكا في مواجهة باوك سالونيكا اليوناني على ملعب الأخير.

وستقام مواجهات الدور الثالث من التصفيات أيضًا من مباراة واحدة، بينما يقام الدور الفاصل لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب، بدون جماهير، حيث جاء هذا التغيير بسبب جائحة كورونا.

وسيخوض ريد ستار، مباراته في الدور الثالث بالتصفيات خارج أرضه، حيث سيحل ضيفًا على ميتييلاند الدنماركي.

كما سيلتقي فيرينكفاروسي بطل المجر مع دينامو زغرب الكرواتي، ودينامو كييف الأوكراني مع الكمار الهولندي.

ومن المقرر ان تقام مباريات الدور الثالث من التصفيات، يومي 15 و16 سبتمبر المقبل.
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