نشرة الفن.. تصرف مفاجئ من علي غزلان تجاه منة عرفة.. رسالة من شادي شامل لـ ياسمين صبري

نشر موقع صدى البلد اليوم مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى ..







نشر الفنان محمد ثروت صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".







شاهد.. منة فضالي تبرز رشاقتها بإحدى صالات الجيم

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .











بطلي تقلديني... شادي شامل يوجه رسالة لياسمين صبري ... "تفاصيل"

نشر الفنان شادي شامل مجموعة صور من ضمنها صورة للفنانة ياسمين صبري علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". نشر الفنان شادي شامل مجموعة صور من ضمنها صورة للفنانة ياسمين صبري علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".







تصرف مفاجئ من علي غزلان تجاه منة عرفة

قام اليوتيوبر والطبيب علي غزلان، بحذف الصور الحديثة التي جمعته بـ الفنانة منة عرفة، عبر تطبيق انستجرام، وذلك بعدما أثارا الجدل حول علاقتهما، إن كانت عاطفية أو غير ذلك.

قام اليوتيوبر والطبيب علي غزلان، بحذف الصور الحديثة التي جمعته بـ الفنانة منة عرفة، عبر تطبيق انستجرام، وذلك بعدما أثارا الجدل حول علاقتهما، إن كانت عاطفية أو غير ذلك.





نشر الفنان أحمد الفيشاوى فيديو جديدا له، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



