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في أقل من 24 ساعة .. سفير على كرسي رئيس الحكومة في لبنان المنكوب .. مهمة ثقيلة في انتظار الدبلوماسي الهادئ مصطفى أديب

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:00 م
مصطفى اديب رئيس وزراء
مصطفى اديب رئيس وزراء لبنان الجديد
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على صالح
- مصطفى أديب رئيسا لحكومة لبنان بأغلبية 90 صوتا نيابيا 
- الدبلوماسي الهادئ على كرسي رئيس الحكومة بدعم اربعة رؤساء وزراء سابقين
- حزب الله يتعهد بتعاون أنصاره لتسهيل تشكيل حكومة قادرة على تحسين الأوضاع 

   
تم تعيين دبلوماسي لبناني لتشكيل حكومة جديدة في البلد المنكوب بالأزمة بعد فوزه بدعم الأحزاب السياسية الكبرى، بعد طلب من الرئيس ميشال عون موجه إلى سفير لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على 90 صوتا في البرلمان المؤلف من 128 عضوا.

وجرت المشاورات قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة تستغرق يومين ، من المتوقع أن يضغط خلالها على المسؤولين اللبنانيين لصياغة اتفاق سياسي جديد لانتشال البلاد من أزماتها المتعددة.