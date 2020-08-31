بين السما والأرض.. تعلق 4 أشخاص داخل أرجوحة لمدة ساعتين.. صور





وقالت صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الأرجوحة توقفت في الهواء و كان بها 4 أشخاص في الأعلى ولم تتمكن مدينة الملاهي من تحريك اللعبة لتقترب من الأرض وظلت معلقة في الهواء .





وظل الـ 4 أشخاص معلقين في الهواء لمدة ساعتين ما اضطر مسئولي مدينة الملاهي إلى طلب الشرطة لنجدتهم وإخراجهم من الأرجوحة .





وذكر مدير مدينة الملاهي أن ما حدث في اللعبة كان عطلا فنيا ناتج عن التعامل الخاطئ من المسئول عن اللعبة وعدم اكتراثه بتعليمات السلامة و تمت معاقبته والاعتذار للزوار .





جدير بالذكر أن مدير مدينة الملاهي أمر بإغلاق اللعبة في هذا اليوم و تشغيلها في اليوم التالي للتأكد من سلامة أجزائها حتى لا تتكرر الحادثة .









تسبب خطأ بسيط في تعليمات الأمن والسلامة بأرجوحة فى مدينة ملاهي ببريطانيا في تعلق 4 اشخاص في الهواء بعد أن توقفت اللعبة و لم تتحرك إلا بعد ساعات.