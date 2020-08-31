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منوعات

بين السما والأرض.. تعلق 4 أشخاص داخل أرجوحة لمدة ساعتين.. صور

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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مريم صليب
تسبب خطأ بسيط في تعليمات الأمن والسلامة بأرجوحة فى مدينة ملاهي ببريطانيا في تعلق 4 اشخاص في الهواء بعد أن توقفت اللعبة و لم تتحرك إلا بعد ساعات. 

وقالت صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الأرجوحة توقفت في الهواء و كان بها   4  أشخاص في الأعلى ولم تتمكن مدينة الملاهي من تحريك اللعبة لتقترب من الأرض وظلت معلقة في الهواء . 

وظل الـ 4 أشخاص معلقين في الهواء لمدة ساعتين ما اضطر مسئولي مدينة الملاهي إلى طلب الشرطة لنجدتهم وإخراجهم من الأرجوحة . 

وذكر مدير مدينة الملاهي أن ما حدث في اللعبة كان عطلا فنيا ناتج عن التعامل الخاطئ من المسئول عن اللعبة وعدم اكتراثه بتعليمات السلامة  و تمت معاقبته والاعتذار للزوار . 

جدير بالذكر أن مدير مدينة الملاهي أمر بإغلاق اللعبة في هذا اليوم و تشغيلها في اليوم التالي للتأكد من سلامة أجزائها حتى لا تتكرر الحادثة . 


بين السما والأرض.. تعلق 4 أشخاص داخل أرجوحة لمدة ساعتين.. صور
بين السما والأرض.. تعلق 4 أشخاص داخل أرجوحة لمدة ساعتين.. صور
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