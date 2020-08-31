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أخبار البلد

هالة زايد تتفقد مبنى رعاية التأمين الصحى الشامل الجديد بالأقصر..صور

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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محمد غالى
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي،  رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم الاثنين، المبني الإقليمي لهيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر.

يأتي ذلك استكمالًا لجولة الوزيرة التفقدية لليوم الثاني على التوالي، والتي بدأت أمس الأحد لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت الطبية في الأقصر، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبنى الإقليمي لهيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، هو أحد هيئات المنظومة الجديدة لإقليم جنوب الصعيد، والذي يقدم الخدمات لمحافظات الأقصر، وأسوان، وسوهاج، والوادي الجديد، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر.


وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت خلال تفقدها المبنى أنه تم تجهيزه على أعلى مستوى، حيث أهدته المحافظة كدعم للمنظومة الجديدة، ويتكون من 3 أدوار،  دور مخصص للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، ودورين مخصصين لرئاسة إقليم جنوب الصعيد للهيئة العامة للرعاية الصحية،  موضحة أن المبنى يشرف على تقديم 3 مستويات من خدمات الرعاية الصحية، ويتيح الربط المميكن بين كافة المستشفيات والوحدات  الصحية بالمحافظات التابعة له.

وتابع أن  المقر  يضم غرفة لدعم واتخاذ القرار تحتوي على لوحة للمؤشرات الفنية، والمالية، والإكلينيكية والتي تدعم تطبيقات الميكنة الخاصة بالمنظومة الجديدة، وتساهم في رفع الكفاءة الإدارية، والرقابة الفنية، والمالية سواء للمستشفيات أو الوحدات، بالإضافة إلى تقييم آداء العاملين من الأطقم الطبية والإدارية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشيرًا إلى أنه من المقرر إنشاء مقر داخل المبنى يخدم تسويق خدمات السياحة العلاجية بمحافظات جنوب الصعيد.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.
هالة زايد تتفقد مبنى رعاية التأمين الصحى الشامل الجديد بالأقصر..صور
هالة زايد تتفقد مبنى رعاية التأمين الصحى الشامل الجديد بالأقصر..صور
هالة زايد تتفقد مبنى رعاية التأمين الصحى الشامل الجديد بالأقصر..صور
هالة زايد تتفقد مبنى رعاية التأمين الصحى الشامل الجديد بالأقصر..صور
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