مصر ستكون مركزا إقليميا لتصنيع لقاح كورونا.. نواب: لدينا مصانع أدوية قادرة على تجهيز المصل وتلبية طلبات التصدير.. وعلى المواطنين الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية

برلماني:





لدينا شركات وطنية قادرة على إنتاج مصل علاج فيروس كورونا





نائب:

الدولة تسعى جاهدة للحصول على لقاح لعلاج كورونا.. وأدارت أزمة الوباء باحترافية





برلمانى:

فيروس كورونا لن ينتهى إلا بعد ظهور مصل أو دواء مضاد









أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أن الدولة المصرية أدارت ملف أزمة كورونا بكل إحترافية وتسعى جاهدة للحصول على لقاح لعلاج الفيروس





كما أشاروا إلى أن إعلان مصر عن التعاقد على لقاح إنجليزى لعلاج فيروس كورونا أمر إيجابى جدا، خاصه وأنه لدينا مصانع أدوية فى مصر تم إنشاءها قبل إنشاء دويلات ، وأوضحوا أن مصر ستكون مركزا إقليميا لتصنيع لقاح كورونا فى قارة أفريقيا.





فى البداية قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن تعاقد مصر للحصول على المصل الإنجليزي أمر إيجابي جدًا، خاصة وأننا لدينا شركاتنا الوطنية التي تستطيع أن تنتج هذا المصل لعلاج فيروس كورونا.





وطالب الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة استمرار المواطنين فى إتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة حتى يصل المصل إلى مصر، وبالتالي يساهم ذلك في زيادة حجم الإقتصاد المصري، قائلا:"سنحصل على هذا المصل حتى لو بالملايين".





وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى ان مصر ستكون مركزا إقليميا لتصنيع لقاح كورونا فى قارة أفريقيا، مؤكدًا أن إنتاج لقاح فيروس كورونا جاء توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وقال النائب مصطفى أبو زيد،عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن الدولة المصرية أدارت ملف أزمة كورونا بكل إحترافية وتسعى جاهدة للحصول على لقاح لعلاج الفيروس.





وأشار أبو زيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر كان لها تجربة سابقة فى علاج فيروس سي، قائلا:"نتمنى أن تكون مصر أول دولة تحصل على لقاح لعلاج فيروس كورونا".





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مصر مؤهلة لكى تكون مركزا إقليميا لتصنيع لقاح فيروس كورونا فى أفريقيا،بما لديها من إمكانيات بشرية وموقع متميز.





وتابع:"فى حال حصول مصر على لقاح لفيروس كورونا فإننا سنستطيع أن نقضى على الوباء الذى تسبب فى إحداث حالة من الرعب بين المصريين".





وقال النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن إعلان مصر عن التعاقد على لقاح إنجليزى لعلاج فيروس كورونا أمر إيجابى جدا، خاصه وأنه لدينا مصانع أدوية فى مصر تم إنشاؤها قبل إنشاء دويلات.





وطالب حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة تحرك المصانع فى ظل أزمة فيروس كورونا ، خاصة وأن فيروس كورونا لا يزال موجودا طالما لا يوجد مصل ، مشيرا إلى أن فيروس كورونا لن ينتهى إلا بعد ظهور مصل أو دواء مضاد له.





وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى ضرورة ان يتبع المواطنين الإجراءات الإحترازية بشكل جيد ، حتى لاتزيد الإصابات بفيروس كورونا.





وكان قد كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تفاصيل التعاقد للحصول على المصل الانجليزي واخر المستجدات فى تصنيع لقاح لـ كورونا داخل مصر.





وأوضح حسنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" إن مصر تعاقدت على اللقاح الإنجليزي لتوريد 30 مليون جرعة، وتشترك مصر مع الصين في الدراسات الخاصة باللقاح الصينية.





وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: مصر ستكون مركزا لتصنيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، على مستوى إفريقيا، بالنسبة للقاح الصينى.