يجب مراعاتها خلال شهر سبتمبر .. الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.





وتمثلت تلك التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في التالي:

- يتم خلال تلك الفترة العناية بعملية الري خاصة للأصناف المتأخرة مثل الكيت والفجري كلان وغيرها حتى جمع تلك الأصناف ويتم إجراء عملية الجمع باستخدام السلالم والمقصات مع ترك جزء من العنق وقلب الثمار لأسفل لتصفية العصارة حتى لا تشوه مظهر الثمار.





- عقب جمع الثمار يجرى التقليم وذلك بإزالة جميع الأفرع الجافة والميتة مع العمل على فتح قلب الشجرة مع إزالة التشوهات الخضرية والزهرية ويتم إزالة الأجزاء المصابة بجزء من النسيج السليم بمسافة لاتقل عن 20 سم وتجميع كل نواتج التقليم خارج المزرعة للتخلص منها يجب مراعاة تقصير ارتفاعات الأشجار والافرع الجانبية لاعطاء فرصة لضوء الشمس للمرور.





- عقب الانتهاء من عملية التقليم ترش الأشجار بأحد المطهرات منها اوكسى كلور النحاس بمعدل 400 جم/ 100 لتر ماء مع إضافة مادة ناشرة مثل ترايتوان B او سوبر فيلم بمعدل 50سم /100 لتر ماء وذلك لتطهير مواضع الجروح الناتجة عن عملية التقليم ولمنع دخول الجراثيم الى الشجرة عن طريق تلك الجروح.





- يتم دهان جذوع الأشجار والافرع الرئيسية بعجينة بوردو والتي تتكون من (1كجم كبريتات نحاس + 2 كجم جير حي + قلب تين شوكي او صبار يضاف لها 10 – 15 لتر ماء لدهن الأشجار).





- الأشجار التي تتعرض جذوعها لظاهرة التشقق يمكن لف تلك الجذوع بقش الأرز كما يمكن تغطية التربة حول محيط الشجرة للحفاظ على الرطوبة المحيطة بالمجموع الجذري ومقاومة الحشائش.





- يتم إجراء عملية العزيق خلال أكتوبر للتخلص من الحشائش مع جمعها والتخلص منها.



