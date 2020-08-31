براءة مدرس أزهري من بناء وحدة إطفاء وإسعاف بكفور بلشاى بالغربية

قضت محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد يوسف بالبراءة في واقعة اتهام محمد حسب الله مدرس بالأزهر من قبل جهاز حماية النيل بدسوق بكفرالشيخ لقيامه ببناء وحدة إسعاف واطفاء بأرض أملاك دولة مجاورة لنهر النيل وذلك بقرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفرالزيات.





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واستندت هيئة المحكمة ببراءته من الاتهام المسند إليه بشأن التراخيص التي صدرت لبناء وحدة إسعاف ووحدة إطفاء حيث قدم المدرس المذكور أوراق التراخيص الصادرة من الوحدة المحلية وأنها للنفع العام.





كما تضمن حيثيات الحكم ان المتهم مجرد مقدم لتلك الأوراق بإسمه لكنه لم يقم بالأعمال التي تمت ولاينال ذلك ماجاء بالمحضر إذ أن النزاع بين جهة تحرير المحضر ومن أصدر التراخيص.



