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حوادث

براءة مدرس أزهري من بناء وحدة إطفاء وإسعاف بكفور بلشاى بالغربية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:51 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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احمد علي
قضت محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة  المستشار محمد يوسف بالبراءة في  واقعة اتهام محمد حسب الله مدرس بالأزهر من قبل جهاز حماية النيل بدسوق بكفرالشيخ لقيامه ببناء وحدة إسعاف واطفاء بأرض أملاك دولة مجاورة لنهر النيل وذلك بقرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفرالزيات.


واستندت هيئة المحكمة  ببراءته من الاتهام المسند إليه  بشأن التراخيص التي صدرت لبناء وحدة إسعاف ووحدة إطفاء حيث قدم المدرس المذكور أوراق التراخيص الصادرة  من الوحدة المحلية وأنها للنفع العام.

كما تضمن حيثيات الحكم  ان المتهم مجرد مقدم لتلك الأوراق بإسمه لكنه لم يقم بالأعمال التي تمت ولاينال ذلك ماجاء بالمحضر إذ أن النزاع بين جهة تحرير المحضر ومن أصدر التراخيص.

كما قدم  فريق الدفاع المتطوع وهم كل من سيد سالمان وأسماء أبوشادي وإلاء عيسى  دفاع المدرس المتهم حافظة مستندات تثبت أن البناء كان للصالح العام وبناء على ترخيص صادر من الوحدة المحلية بكفور بلشاي وقرار مجلس الوزراء بتخصيص قطعة الأرض التي تم البناء عليها لإنشاء مجمع خدمي وقيام الاهالي بجمع تبرعات ٦٥٠ الف جنيه للبدء في الإنشاء ورفع الأعباء عن كاهل الدولة ليفاجأوا بقيام الري بعمل محضر مخالفة باسم احد اعضاء اللجنة المتبرعين.
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