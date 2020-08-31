مياه المنيا: خطة متكاملة لإحلال وتجديد العدادات المعطلة لحل مشكلة القراءات

قال المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا انه فى اطار تطوير الخدمة داخل القطاع التجارى وتقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة فان الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى تركيب ١٦٥٠٠ عداد مسبق الدفع داخل كافة مراكز المحافظة.





وأضاف الشهاوى أنه تم وضع خطة متكاملة لاحلال تجديد العدادات المعطلة حيث سيتم تركيب ١٤٠٠٠ عداد مسبق الدفع و٢١٠٠٠عداد ميكانيكى خلال ال٣ أشهر المقبلة وبذلك يصل اجمالى العدادات التى سيتم تركيبها الى ٥١٥٠٠ عداد.

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وأكد الشهاوى أن الشركة تسعى لحل كافة المشكلات الخاصة بالقراءات مناشدا الساده العملاء بتحميل الرابط الخاص ببرنامج قراءتى وهو:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

وتسجيل القراءة الخاصة بالعداد ابتداء من بداية الشهر وحتى الخامس عشر من كل شهر وذلك حتى يتسنى لكل عميل تسجيل القراءة الخاصة به على الطبيعة ومتابعة استهلاكه الفعلى وإرسالها للشركة