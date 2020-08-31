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مرأة

دراسة تكشف نتائج مفاجئة عن استخدام الأطفال للإنترنت خلال انتشار Covid-19

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:35 م
دراسة تكشف نتائج
دراسة تكشف نتائج مفاجئة عن استخدام الأطفال للانترنت خلال انت
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اسماء محمد
أظهرت دراسة مدعومة من الاتحاد الأوروبي من DCU أن زيادة استخدام الأطفال للتكنولوجيا خلال Covid-19، لم ينجم عنه زيادة كبيرة في التنمر الإلكتروني، رغم أنه من المعروف ان هذه المشكلة تنتشر بين الاطفال اكثر من الفئات الاخرى.

ونشر مركز الموارد والأبحاث الوطنية لمكافحة التنمر في جامعة مدينة دبلن (DCU) ، بالشراكة مع مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية ، دراسة تبحث في كيفية تفاعل الأطفال والآباء مع التكنولوجيا أثناء قيود Covid-19.

وكشفت الدراسة ، التي شملت أكثر من 1000 من الآباء والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عامًا في أيرلندا ، عن زيادة في استخدام التكنولوجيا بشكل غير مفاجئ. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع (71٪) الأطفال الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هاتف ذكي إنهم استخدموه أكثر من قبل الوباء، و تم العثور على زيادات مماثلة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (72 قطعة) ، وأجهزة الألعاب (66 في المائة) والرسائل الفورية (65 في المائة).

على الرغم من قضاء الأطفال وقتًا أطول على الإنترنت ، وجدت الدراسة أنه لم يتم الإبلاغ عن زيادة ملحوظة في التنمر عبر الإنترنت، حيث قال أقل من ثلث الأطفال (28٪) إنهم تعرضوا للتنمر عبر الإنترنت أثناء الإغلاق.

وأضافت الدراسة أنه من بين أولئك الذين تعرضوا للتنمر الإلكتروني ، قال 39٪ إن هذا حدث بشكل متكرر أثناء قيود Covid-19 أكثر من ذي قبل ، وقال 37٪ إنه حدث بشكل متكرر كما كان من قبل ، وقال 23٪ إنه حدث بشكل أقل من ذي قبل.

ومع ذلك ، وجد أن التنمر عبر الإنترنت أكثر انتشارًا بين الفئات العمرية الأصغر وبين الذكور، بالنسبة لـ 66٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا ممن تعرضوا للتنمر عبر الإنترنت ، وكانت الحوادث أكثر شيوعًا في تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp و Viber.
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