لطلاب العام الدراسي الجديد 2020.. تعرف على نظام الساعات المعتمدة

يعتبر نظام الساعات المعتمدة من الاساليب الجديدة في مجال التعليم، حيث رصد صدى البلد الكثير من تساؤلات طلاب الثانوية العامة 2020 حوله وكيفية الدراسة من خلاله والجامعات المطبقة لهذا النظام.





وفي تصريح خاص لـ"صدى البلد" قال الدكتور شريف مراد عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة السابق إن نظام الساعات المعتمدة عبارة عن عدد من المواد المقرر دراستها في كل فصل دراسي بعدد ساعات 18 ساعة لكل تيرم ، بحيث يتميز هذا النظام بمرونته في اختيار العديد من المقررات على عكس النظام السابق، موضحا أن عدد الطلاب يكون أقل مقارنة بالنظام القديم.





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وأضاف أن الطالب لا يختار المقررات الدراسية، بل يقوم بترتيب المواد المقررة عليه وتحديد الوقت المناسب له لدراستها وأن القائمين على العملية الدراسية يكون أغلبيتهم من أساتذة الكلية ويقوم هذا النظام بمتابعة الطالب في أداء اختباراته وواجباته المدرسية ومختلف الأنشطة التي يشارك بها طوال الفصل الدراسي، واوضح "مراد" أن نظام الساعات المعتمدة لا يشمل جميع التخصصات، وأن المقررات الدراسية لا تختلف كثيرا عن غيرها من الأنظمة الأخرى.





ووجه عميد هندسة السابق كلمته لطلاب العام الدراسي الجديد بضرورة الالتزام والحرص على الحفاظ على تفوقهم والمذاكرة أولا بأول، لأن مجال الهندسة من المجالات الصعبة والتي تحتاج إلى اجتهاد.





كان مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة ، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022.

وينص مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويًا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناءً على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن .



