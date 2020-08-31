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أخبار العالم

بايدن يتعهد بالتزام كبير تجاه العرب الأمريكيين

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:17 م
بايدن
بايدن
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محمد علي
أصدر المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، "خطة شراكة" شاملة مع الأمريكيين من أصول عربية كجزء من حملته الرئاسية، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

وتعهد بايدن بتنفيذ الخطة إذا فاز في انتخابات نوفمبر لكنه رفض التراجع عن انتقاده للتطرف ومعارضة حركة المقاطعة ودعم إسرائيل.

بايدن ، الذي أصدر مقطع فيديو على YouTube استشهد فيه بأحاديث دينية الشهر الماضي، وناشد الناخبين الأمريكيين المسلمين "فعل الشيء الصحيح" عندما "يرون خطأً" حيث يسعى للحصول على دعم من الأمريكيين العرب والمسلمين الذين تم لم يخاطبهم  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي بيانه التاريخي ، الذي لم يسبق أن وعد به أي مرشح رئاسي ، وصف نائب الرئيس السابق الأمريكيين العرب بأنهم "ضروريون لنسيج أمتنا" ، مضيفًا أنه لن يحارب "التعصب ضد العرب" فحسب ، بل سيضم العرب الأمريكيين في إدارته ، وهو شيء فشل ترامب في القيام به أثناء توليه منصبه.

وجاء في بيان خطة الشراكة: "لقد تم استخدام التعصب ضد العرب في محاولات لإقصاء وإسكات وتهميش مجتمع بأكمله ، ويعتقد بايدن أنه يجب رفض ذلك كلما ظهر ، بما في ذلك عندما ينبع من مسؤولين منتخبين أو أولئك الذين يسعون إلى مناصب عامة".

ويتبنى بايدن شراكة العرب الأمريكيين في حملته وسيشمل العرب الأمريكيين عبر إدارته. 


وتم الترحيب ببيان الشراكة المكون من تسع صفحات من قبل القادة والنشطاء الأمريكيين العرب الذين أعربوا في السابق عن قلقهم بشأن العديد من تصريحات بايدن ، بما في ذلك مقابلة تلفزيونية في أغسطس 2008 أعلن فيها نفسه "صهيونيًا" وأحد أقوى مؤيدي إسرائيل.

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