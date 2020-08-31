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حوادث

لسرقة ألف جنيه.. عاطل يذبح طبيبا داخل منزله في روض الفرج

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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محمد صبري
نجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طبيب عثر عليه مذبوح داخل شقته بروض الفرج ، حيث تبين ان خادمته استعانت بزوجها لارتكاب الجريمة لعلمها بثرائه.

تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا يفيد بالعثور على جثة لطبيب مذبوح داخل شقته بدائرة القسم.

وعلى الفور وجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن الطبيب بالمعاش 70 سنة ويقيم بمفرده ، وبفحص علاقاته تبين ان لديه خادمة تم استدعائها وقررت في أقوالها أنها استعانت بزوجها لتنفيذ واقعة سرقة الطبيب، إلا أنه قاوم زوجها فقام بذبحه.

ومن خلال احد الاكمنه تم ضبط المتهم وهو زوج الخادمة " عاطل " وقرر انه تسلل الى شقة الطبيب لسرقته لمروري بضائقة مالية، الا ان الطبيب اكتشف وجودى وخشيه فضح آمرى تخلصت منه وذبحته فى رقبته بسكينا.

واضاف المتهم بأنه تمكن من تفتيش شقة القتيل وكانت المفاجأة اننى لم أجد سوى ألف جنيه لسرقتها.

وتحرر محضر وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام على ذمه التحقيق بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
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