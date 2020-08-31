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حوادث

28 أكتوبر.. الحكم في تظلم أحد متهمي فساد المليار دولار في منع التصرف بأمواله

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:46 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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رامى المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل التظلم المقدم من "م.ف.ح" المتهم بقضية فساد المليار دولار، و" ف.ح.م" و" ي. ا.ا" بالمنع من التصرف رقم 56 لسنة 2017 أوامر تحفظ الصادر من مكتب النائب العام، وذلك في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 40 لسنة 2016 حصر تحقيق لجلسة 28 أكتوبر. 

ويحاكم المتهم "م.ف.ح" بالقضية المعروفة اعلاميًا بفساد المليار دولار والمتداولة أمام محكمة الجنايات بعد أن أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة بإحدى شركات البترول وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
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