محدش مهتم..رسالة مؤثرة من أوائل الدبلومات الفنية

قال محمد محمود عبدالرازق، الاول على الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات بمجموع 98%، إنه كان يدرس قسم تبريد وتكييف، لافتًا الى ان التفوق ليس مقتصر على طلبة الثانوية العامة وان كل من لديه حلم يجب ان يحققه، وان لكل مجتهد نصيب.





وتابع الاول على الدبلوم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه يتمنى الالتحاق بكلية الهندسة قسم بترول، موضحًا ان التعليم الفني مثله مثل الثانوي العام ولكن لم يتخذ فيها دروس بنفس تكلفة الثانوي العام.





ووجه رسالة الى كل المسئولين والمواطنين لإلقاء الضوء اكثر على التعليم الفني والملتحقين به، منوهًا: "احنا كنا اخر ناس في كل حاجة ومحدش كان مهتم بينا في فترة كورونا بالذات".



