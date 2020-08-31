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ثقافة

مكتبة الإسكندرية تستقبل إهداء متحف الفنان محمد شاكر.. الفقي: المكتبة عاصمة مصر الثقافية وملتقى الحضارات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أقامت مكتبة الإسكندرية اليوم، احتفالية خاصة بمناسبة إهداء الفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر، متحفه الخاص وقطعة أرض للمكتبة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد شاكر وعدد من الشخصيات العامة والمثقفين.

قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ، إن هذ اليوم يعد من الأيام ذات الطابع الخاص في تاريخ المكتبة،  فهناك من يدرك طبيعة الوظيفة الأخلاقية والإنسانية والمجتمعية التي يمكن أن يقدمها شخص لمكتبة الإسكندرية والذي تمثل في الإهداء السخي الذي قام به الفنان والعالم المثقف  الدكتور محمد شاكر.

وأضاف أن الإسكندرية هي العاصمة الحقيقية لمصر ثقافيا فهي ملتقى الحضارات والثقافات على مدار تاريخها واستطاعت أن تضم بين جنباتها جنسيات مختلفة في تعايش  على مدار تاريخها، فضلا عن كونها مدينة ثرية بمثقفيها ومبدعيها فهي التي أخرجت سيد درويش وسيف وأدهم وانلي ومحمود سعيد وغيرهم.

وتقدم الفقي بالشكر للدكتور محمد شاكر لاهتمامه وحرصه على إهداء المكتبة مثل هذه المقتنيات السخية والقيمة والتي لاقت ترحيبا كبيرا من جانب القائمين على إدارة هذا الصرح الثقافي العالمي.

وتابع: "نحن نشعر بالاعتزاز والفخر  لوجود الدكتور محمد شاكر وستظل المكتبة تذكر هذا الاهداء على مدار السنوات المقبلة".

من جانبه عبر الدكتور محمد شاكر، عن سعادته البالغة لتكريمه والاحتفاء بمقتنياته ومتحفه، لافتا إلى أن ما قام به هو واجب عليه وليس إهداء منه، وهو بمثابة جزء بسيط لما قدمته له مصر.

وقال إن الإهداء هو حق أصيل ومكتسب وضريبة يجب على كل مثقف القيام بها تجاه بلده ومدينته التي أحبها وأعطته الكثير، مضيفا:    "إذا أعطاني الله العمر سأقتسم كل دخلي مناصفة بين أسرتي ومكتبة الإسكندرية".

والفنان التشكيلي الأستاذ الدكتور محمد شاكر هو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية، وخلال مشوار حياته الفنية أثر في أجيال من الفنانين الذين درسوا على يديه، ويدينون له بالفضل في العطاء والقدوة الفنية، كما ساهم في تجميل العديد من المشروعات العامة والخاصة بأعماله الفنية المتميزة من جداريات الفسيفساء والزجاج الملون، هذا بالإضافة إلى أعماله الفنية المقتناة لدى الأفراد والمؤسسات الرسمية والهيئات الحكومية المصرية والدولية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر أهدى مؤخرًا مكتبة الإسكندرية مقر متحفه الفني المكون من أربعة وحدات والذي يضم ما يقرب من خمسمائة عمل فني أصلي للفنان بالإضافة إلى شهادات التقدير الأصلية والجوائز والميداليات التي حصل عليها خلال مشوار حياته الفنية.
مكتبة الإسكندرية تستقبل إهداء متحف الفنان محمد شاكر.. الفقي: المكتبة عاصمة مصر الثقافية وملتقى الحضارات
مكتبة الإسكندرية تستقبل إهداء متحف الفنان محمد شاكر.. الفقي: المكتبة عاصمة مصر الثقافية وملتقى الحضارات
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