تراجع الأرباح وارتفاع الخسائر ..كيف أثرت كورونا على قطاع النقل و الشحن البحرى

القت التداعيات السلبية لـ كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا بظلالها على قطاع النقل البحرى و الشحن و التفريغ نتيجة تراجع حجم التجارة العالمية و فترات الحجر التى فرضتها دول العالم للحد من انتشار الفيروس و ظهرت التأثيرات بوضوع على نتائج اعمال الشركات خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2020.
ويرصد "صدى البلد " المؤشرات المالية لشركة النقل البحرى و الشحن التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام و تاثيرات كورونا على ايراداتها و مبيعاتها.
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كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن العام المالي الماضي (2019-2020) عن تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 19.2 %.
وسجلت الشركة صافي ربح 1.48 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 1.83 مليار جنيه أرباح خلال العام المالي السابق له.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.55 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.92 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وقالت الشركة، إن النتائج الفعلية المحققة في عدد الحاويات خلال الفترة تخطت المستهدف عن نفس الفترة للإنتاج الكمي بنسبة 3 % إلا أنه انخفض عن المقارن بنسبة 6 % بسبب ظروف التجارة وانخفاض الواردات بوجه عام.
وشهدت ارباح الشركة تراجع 46.65% عن شهر يوليو الماضي بعد الضرائب و سجلت صافي ربح بلغ 85.65 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، مقابل 160.55 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال يوليو الماضي لتسجل 170.68 مليون جنيه، مقابل 212.36 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2019.
زيادة خسائر العربية المتحدة للشحن و التفريغ
ارتفعت خسائر الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ارتفاع خسائرها بنسبة 12.3 %خلال العام المالي 2019-2020، .
و سجلت العربية المتحدة صافي خسائر بقيمة 25.5 مليون جنيه، مقابل 22.7 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي المقارن.
وانخفض إجمالي إيرادات الشركة خلال ذات الفترة، إلى 11.27 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 13.25 مليون جنيه خلال العام المالي المقابل.
بسبب الاستثمار ..ارتفاع ارباح القناة للتوكيلات الملاحية
و اختلفت نتائج اعمال القناة للتوكيلات الملاحية خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بشركتى الاسكندرية للتداول الحاويات و العربية للشحن اذ ارتفعت أرباحها بنسبة 46% .
وحققت الشركة أرباحًا بلغت 328.4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 225.5 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 55.5 مليون جنيه مقابل 86.8 مليون جنيه في العام المالي 2018-2019.
وأرجعت الشركة الزيادة في صافي الربح الى زيادة العائد على الاستثمارات بشركتي بورسعيد ودمياط للحاويات.