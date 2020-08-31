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برلمان

لإنتاج السلع المستوردة بمنطقة القناة.. "صناعة البرلمان" تطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئاسة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:45 م
قناة السويس
قناة السويس
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فريدة محمد
طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي أصدرها خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد " عامر " فى بيان، الاثنين، أهمية مشروع قناة السويس وانعكاسه الكبير على الاقتصاد المصري، وأن المنطقة الصناعية سيكون لها دور كبير للغاية في دعم الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات بشكل كبير مطالبا بتنفيذ رؤية الرئيس السيسي التي طالب فيها بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة، ومنح أولوية لانتاج السلع والمنتجات التى يتم حاليًا استيرادها من الخارج خاصةً تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج بهدف تخفيض حجم الاستيراد.

وقال المهندس محمد فرج عامر، إن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى بانتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج سيجعل هذه المنطقة من المناطق الصناعية والاقتصادية العالمية الواعدة وسيوفر على مصر مليارات الدولارات التى كانت تستورد بها المنتجات والسلع المستوردة. 

وطالب المهندس محمد فرج عامر الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لإقامة المشروعات الصناعية داخل هذه المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المشروعات الصناعية في مختلف المجالات داخل هذه المنطقة.
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