طول الواحد 2.5 متر.. ثعبانان يقتحمان منزلا ويستقران أمام باب الحمام .. صور





حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل " أن الرجل يعيش في ولاية كوينزلاند التي تقع شرق استراليا غادر منزله في الصباح و ذهب ليمضي بعض الوقت أمام الشاطئ .





عاد الرجل بعد غروب الشمس إلى منزله ليتفاجئ بزوار غير مرغوب بهم في المنزل ، فقد وجد ثعبانين هبطوا من سقف المنزل و كسروا أجزاء منه ودخلوا إلى المطبخ والحمام .





غادر الرجل من المنزل سريعا ليمنع أسرته من الوصول ليحافظ على حياتهم ، واتصل بالشرطة للحضور وإنقاذه هو عائلته .





حضرت الشرطة بعد ربع ساعة تقريبا و قاموا باصطياد الثعابين ، و تبين بعد اصطياده أنها شديدة السمية و أن الرجل كان صائبا في الابتعاد عن المكان عند عثوره عليهم.

أصيب رجل استرالي بصدمة عندما عاد إلى منزله ووجد ثعبانين طول كل منهما 2 و نصف متر و وزنهما 25 كيلوجرام .