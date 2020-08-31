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منوعات

طول الواحد 2.5 متر.. ثعبانان يقتحمان منزلا ويستقران أمام باب الحمام .. صور

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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مريم صليب
أصيب رجل استرالي بصدمة عندما عاد إلى منزله ووجد ثعبانين طول كل منهما 2 و نصف متر و وزنهما 25 كيلوجرام . 

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل " أن الرجل يعيش في ولاية كوينزلاند التي تقع شرق استراليا غادر منزله في الصباح و ذهب ليمضي بعض الوقت أمام الشاطئ . 

عاد الرجل بعد غروب الشمس إلى منزله ليتفاجئ بزوار غير مرغوب بهم في المنزل ، فقد وجد ثعبانين هبطوا من سقف المنزل و كسروا أجزاء منه ودخلوا إلى المطبخ  والحمام . 

غادر الرجل من المنزل سريعا ليمنع أسرته من الوصول ليحافظ على حياتهم ، واتصل بالشرطة للحضور وإنقاذه هو عائلته . 

حضرت الشرطة بعد ربع ساعة تقريبا و قاموا باصطياد الثعابين ، و تبين بعد اصطياده أنها شديدة السمية و أن الرجل كان صائبا في الابتعاد عن المكان عند عثوره عليهم.
طول الواحد 2.5 متر.. ثعبانان يقتحمان منزلا ويستقران أمام باب الحمام .. صور
طول الواحد 2.5 متر.. ثعبانان يقتحمان منزلا ويستقران أمام باب الحمام .. صور
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