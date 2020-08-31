غرس القيم الجيدة والاستفادة من الأخطاء .. مدير المدارس اليابانية بدمياط يتحدث عن ثقافة التوكاتسو

التوكاتسو أحد الأنشطة الأساسية في الدراسة بالمدارس اليابانية المصرية، وهى ثقافة جديدة على التعليم المصري استطاعت المدارس اليابانية المصرية إدخالها للتعليم في مصر.









التوكاتسو لاسحر فيها" قائلا: " ⁦أنت تحصد ما تزرع فالشعوب التي تهتم بالتربية الشاملة والتوعية وغرس القيم الانسانية وتعلم صغارها مبكرًا معاني كثيرة مثل الرفق والصدق والتعاون واحترام العمل واحترام الراي الأخر وادارة وبناء الذات التعاطف واحترام الآخر وحل المشكلات ⁦ والتشاركية واتخاذ القرار،⁦ والوصول لرأي يرتضيه الجميع ⁦ كلها ⁦أنشطة التوكاتسو ستحصد النجاح التقدم التميز والرقي الأصالة⁦ شرح الدكتور أحمد عبدالباقي مدير المدارس اليابانية بدمياط ، التوكاتسو تحت عنوان "الآخر





و⁦تابع ، لنا المثل والأسوة الحسنة في دولة اليابان في مارس 2011م ضرب اليابان زلزال قوي جدًا مدمر فتأثرت محطة فوكوشيما النووية وانهار أحد جدرانها تسبب الزلزال في موت وتشريد الآلاف وخلف العديد من المآسي غير أن الملفت للنظر في هذه المأساة هو تصرف الشعب الياباني بشكل يثير الإعجاب والاحترام فقد تميز رد فعله بالآتي:





وأضاف أن الهدوء وضبط النفس: لم يكن هناك صراخ بالشوارع أو نواح وعويل واللوم على الجهات الرسمية وإنما حزن يتسامى. ا حترام الطوابير والنظام، فرغم الظروف الصعبة لم تشهد الطوابير أي سرقة أو عراك أو سباب او حوادث عنف و الرحمة ان يشترى كل من الناس ما يحتاجه لكي يتيح الفرصة للجميع لشراء شيئا يحتاجه فلم تشهد الأسواق هيجان في التسوق او نقص حاد بالبضائع ، وكذلك ضبط النفس، لم تشهد الاسواق ولا المصارف حالات نهب أو سرقة أو تعدي على اي موظف أو أمن فيها ، و الإعلام قد ابدى درجة كبيرة من المسؤلية فلا تعليقات تافهة او تصفية حسابات او استغلال الأزمة لنيل المكاسب السياسية..





وأشار إلى أن تضحية حوالي خمسين عاملًا في المحطة النووية، حيث كانوا يضخون ماء البحر لتبريدها خوفا من انفجارها رغم المخاطر الواضحة.





التضامن: قامت المطاعم بتخفيض أسعارها تضامنا منها مع المتضررين، و الأمانة فعندما انقطعت الكهرباء اعاد الناس في الاسواق ما كانوا يحملونه الى الأرفف وخرجوا بهدوء وتفيد تقارير للشرطة اليابانية عن تلك الفترة بأن الناس قد سلموها مبالغ كبيرة قد جمعوها من جثث موتى الانقاض.





⁦ونوه إلى أن كل هذه التصرفات لم تأت من فراغ فالمجتمع الياباني لم يكن بهذه السمات منذ حوالى قرن مضى، وإنما اكتسب الكثير منها نتيجة عقود من العمل المتواصل ومن التربية والتعليم التدريب والتخطيط غرس القيم الجيدة والاستفادة من الأخطاء ومن تجارب الغير الابتعاد عن المهاترات التي تضيع "الوقت و الجهد والمال" و تنهك الشعوب دونما جدوى.





واختتم حديثه بأن ⁦الطريق الذي سلكته اليابان لازال مفتوحًا ومتاحًا أمامنا فقط علينا أن نعترف بأن أزمتنا الحقيقية هي أزمة أخلاقية ومعرفية وأن نكف عن الشكوى والتذمر وتبادل التهم وإصدار الأحكام ونتجه نحو العمل ونحاسب أنفسنا قبل ان يحاسبنا مسئول نعلم أن الله مطلع وبيده مقاليد كل شيئ فالمدارس المصرية اليابانية ⁩هي قاطرة التغيير والتطور والرقي والسمو في المجتمع المصري.

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