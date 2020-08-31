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تعليم

تكريم عميدة كلية علوم بني سويف لفوزها في انتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:30 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  أن مصر شهدت خلال الآونة الأخيرة تقدما إيجابيا وملحوظا فى مجال دعم وتمكين المرأة في كافة المناحي، مشيرا إلى أن منذ أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام شعب مصر قبل ست سنوات، متعهدا بمستقبل واعد وبناء مصر الحديثة بمشاركة جميع فئات الشعب وفي مقدمتهم المرأة المصرية ، والشباب، وذوي الهمم وغيرهم ، في منظومة تعمل بروح الفريق الواحد في كل القطاعات والمجالات . 
 
وأشار محافظ بني سويف إلى أنه خلال السنوات الست الماضية ، أتاحت الدولة للمرأة آفاقا جديدة لم تتاح لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية،مؤكدا على أن الركيزة الأساسية لذلك كانت توافر الإرادة السياسية  لتمكين المرأة "،منوها  أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي ، وأن طموحها في الوقت الراهن غير محدود . 

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جاء ذلك خلال حضور محافظ بني سويف تكريم  الدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم، لفوزها بعضوية مجلس الشيوخ في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ،وذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة  الشهري رقم (187)  والذي حضره اليوم محافظ بني سويف،والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة،ونواب رئيس الجامعة، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس .

وهنأ المحافظ الدكتورة حنان سليمان بهذه المناسبة،مؤكدا على ثقته في أن تكون عند ثقة أبناء المحافظة بها، وبغيرها من النواب سواء بمجلس الشيوخ أو النواب، مؤكدا أن المحافظة تسير بخطى جيدة نحو تنمية شاملة وفقا لرؤية واستراتيجية الدولة، وأن منظومة العمل ترتكز على روح الفريق الواحد والتكامل بين كل مكونات المجتمع . 

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