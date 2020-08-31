وزير الرياضة لـ صدى البلد: جاهزون لإبهار العالم فى مونديال اليد 2021.. الإرادة المصرية أقوى من الكورونا.. وانتظروا قرعة تاريخية في الأهرامات

لا صوت يعلو داخل الشارع المصري فوق استضافة مصر لبطولة كأس العالم لليد المقرر إقامتها فى شهر يناير من العام المقبل، وتعد البطولة الأهم فى تاريخ لعبة "الهاند بول"، نتيجة مشاركة جميع أساطير العالم بها.





ورفعت الدولة المصرية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لإقامة الحدث العالمى على أراضيها فى ظل السعى إلى خروجه فى أفضل شكل ممكن خاصة بعد ثقة الاتحاد الدولى للعبة فى القدرات المصرية وإسناد تنظيم كأس العالم لليد لمصر رغم وجود العديد من الدول القوية التى سعت إلى تنظيمه.



"صدى البلد" التقى مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأجرى معه حوارا خاصا عن تفاصيل استعدادات مصر لاستقبال الحدث العالمى جاء كالآتى:



ما هي آخر الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها في مصر 2021؟

الاستعدادات تجرى على قدم وساق بين كل الجهات المسئولة عن استضافة هذا الحدث العالمى الذى يقام لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا وفى دولة واحدة خاصة أن البطولة الأخيرة والمونديال الماضى أقيم فى دولتين كما سيقام المونديال القادم فى دولتين أيضا وهو ما يؤكد ثقة الاتحاد الدولى فى مصر وقدرتها على تنظيم الحدث بالشكل الذى يليق.





وأؤكد أن هناك تواصلا ومتابعة يومية بل ولحظية من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالبطولة من خلال الاجتماعات الدورية بين كافة اللجان المسئولة عن البطولة كل فى عمله من أجل إنهائه وفقا للموعد المحدد من الاتحاد الدولى.. ولا بد أن أشير إلى التعاون الوثيق والقوى من جانب الاتحاد الدولى للعبة التي يرأسها المصرى الدكتور حسن مصطفى.





كافة الترتيبات الخاصة بملاعب المباريات وملاعب التدريبات وإقامة المنتخبات المشاركة وكافة البرامج أثناء تواجده فى مصر مع الوفود المصاحبة لهم تم الانتهاء من تجهيزها بالشكل الكامل فى ظل الدعم الكبير الذى تحظى به البطولة من القيادة السياسية المصرية ورئاسة رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى للجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم.









بذلتم مجهودا كبيرا للانتهاء من الصالات المغطاة التي ستقام عليها البطولة رغم توقف النشاط بسبب كورونا.. ما مدى جاهزية المنشآت وموعد تسليمها للجنة المنظمة؟

الصالات المستضيفة للبطولة هى صالات العاصمة الإدارية وبرج العرب وأكتوبر، بالإضافة إلى استاد القاهرة وللعلم الصالات الثلاث الأولى حديثة الإنشاء أما صالة استاد القاهرة فيتم بها بعض التعديلات.





وتعتبر صالة العاصمة الإدارية أحد الصروح الرياضية التى تضاف إلى البنية التحتية للرياضة المصرية التى تؤهلها لاستضافة أكبر البطولات العالمية للالعاب داخل الصالات.. وتقع الصالة على مساحة 10 آلاف متر وتضم مقصورة كبار الزوار وقاعة لإقامة المؤتمرات الصحفية، ومقصورة للإعلاميين، وكبائن للتعليق، و7000 مقعد للمتفرجين.





وتم الانتهاء بنسبة 98 % من الأعمال الإنشائية ولاقت إعجاب وإبهار اللجان والوفود التى حضرت من الاتحاد الدولى لمتابعة الصالات الخاصة بالبطولة.. وتكلفت الصالة 1.4 مليار جنيه ومن المقرر أن تتم كافة الأعمال الخاصة بها فى نهاية أغسطس المقبل.





أما صالة برج العرب فقد أنشئت وفق المعايير الدولية وتستوعب 5 آلاف مشجع، وتقام على مساحة 12.5 فدان وتتنوع المكونات ما بين الصالة الرئيسية مغطاة بسقف معدني، وملاعب الإحماء، وغرف اللاعبين والأجهزة الفنية، وغرفة للجنة المنظمة، وناد صحي، وقاعة المؤتمرات، والمركز الإعلامي .. وتكلفت الصالة 256 مليون جنيه بالمساهمة ومن المقرر أن تنتهى كافة الاعمال بها فى 30 أكتوبر المقبل.





أما صالة أكتوبر التى تضم ضمن مكوناتها مقر الاتحاد الأفريقي للعبة فتم إنشاؤها فى وقت قياسى لاستضافة هذا الحدث العالمى بتكلفة وصلت إلى 1.4 مليار جنيه ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها والتجهيزات فى 30 أكتوبر المقبل.





وتتسع الصالة لـ 5 آلاف مشجع وتم الانتهاء من 83% من الأعمال بها بعد أن تم البدء بها فى نوفمبر 2018.. وتشمل الصالة ملعبا رئيسيا بالإضافة إلى غرفة تغيير الملابس للاعبين والحكام وقاعة مؤتمرات وصالات استقبال وغرف إعلاميين وملعب الإحماء وناد صحى ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مبنى الاتحاد المصري لكرة اليد بمساحة 820 مترا ومبنى الاتحاد الأفريقى بمساحة 670 مترا ومبنى الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد.





وصالة استاد القاهرة يتم حاليا العمل على تطويرها بالشكل المثالى وإدخال بعض التعديلات عليها وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها فى القريب العاجل بعد إتمام كافة الملاحظات بتكلفة تصل إلى 315 مليون جنيه.











وكيف يجرى العمل في ظل جائحة كورونا؟

خلال الفترة الماضية تعرضنا لظرف غير مسبوق ولا إرادي بسبب جائحة كورونا، لكن العمل لم يتوقف بفضل قواتنا المسلحة من خلال الهيئة الهندسية والشركات الخاصة كذلك، مع الدور الكبير للدولة المصرية بداية من القيادة السياسية والحكومة للتعامل مع هذا الملف، من الناحية الرياضية، وضعنا أكوادا لاستئناف النشاطـ، لم نؤجل البطولة وموجودون في يناير المقبل لإقامتها، الإجراءات الاحترازية ستكون مناسبة ونأمل أن يكون قد وصلت مصر والعالم للنقطة صفر في التعامل مع الجائحة".









هل هناك تفاصيل لحفل قرعة البطولة؟

دائما تختار مصر فى تنظيمها كافة الأحداث العالمية الرياضية الأماكن التى تعبر عن حضارتها وتاريخها، ولذلك استقرت اللجنة المنظمة على إقامة حفل القرعة مساء الخامس من سبتمبر المقبل فى منطقة الأهرامات وبأحد الفنادق المطلة على الأهرامات، وتم زيارة المكان من قبل أعضاء اللجنة المنظمة للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالحفل ونعد دائما بالتعبير عن الحضارة المصرية بتاريخها وماضيها وحاضرها الجميل.





ونحن عازمون على تحقيق النجاح الباهر للبطولة على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية بفضل ما تتميز به مصر من مقومات نجاح من خبرات تنظيمية، وتوافر البنية الإنشائية الرياضية، ووسائل الانتقال، وفنادق الإقامة، والمطارات الدولية، والمعالم السياحية، وعوامل الأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يقدم كل الدعم والمساندة للرياضة المصرية.









هل تم الاستقرار علي فقرات الحفل؟