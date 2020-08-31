سكاي سبورتس: فان دي بيك يجري الكشف الطبي بـ مانشستر يونايتد هذا الأسبوع

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية بأن لاعب خط الوسط الهولندي دوني فان دي بيك قد يخضع للفحص الطبي في مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل، تمهيدا لانتقاله للنادي الإنجليزي قادما من أياكس أمستردام الهولندي.





وذكرت الشبكة اليوم الاثنين أنه لا توجد عوائق كثيرة في طريق انضمام فان دي بيك لليونايتد، حيث اتفق الطرفان على البنود الشخصية للاعب، الذي من المحتمل أن يجري الكشف الطبي عقب مواجهة منتخب هولندا أمام نظيره البولندي مساء الخميس.





وأشارت "سكاي" إلى أن النادي الإنجليزي أنهى الأمور بشكل سريع حيث كانت لديه رغبة في التعاقد مع لاعب خط وسط يعزز به خياراته وعدم الاعتماد فقط على بول بوجبا وبرونو فيرناندز وليكون هناك عمل بمبدأ تدوير المشاركات حيث سيصبح متوفرا 3 لاعبين لمركزين.



