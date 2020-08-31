وزيرة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج في زيارة للقومي للمرأة.. مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي.. ونبيلة مكرم: الشباب سيزورون جامعة الجلالة

مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

نبيلة مكرم: القيادة السياسية تثمن دور المرأة في مختلف المواقع









استقبلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في زيارتها للمجلس بصحبة شباب المصريين الدارسين بالخارج، ضمن مبادرة "ولادك يا مصر" التي أطلقتها وزارة الهجرة بهدف تعريف شريحة الدارسين المصريين بالخارج بما يحدث على الأرض في عدد من الملفات، ومنها التعرف على الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة والنهوض بها فى كافة المجالات، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام شديد بالمرأة في هذه المرحلة، يأتي ذلك فى إطار برنامج وزارة الهجرة لربط شباب المصريين في الخارج بوطنهم مصر.





واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالترحيب بالوزيرة نبيلة مكرم ووفد شباب المصريين الدارسين بالخارج المرافق لها بمقر المجلس ووجهت خالص الشكر والتقدير للوزيرة نبيلة مكرم لحرصها خلال زيارتها المجلس على فتح ملفات جديدة وهامة برؤية سياسية ثاقبة يستهدف شابات و شباب هم مستقبل مصر وأملها وسفرائها فى الخارج.





وتوجهت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندته للمرأة المصرية وهى مسانده خالصة من القلب عن قناعة حقيقية واراده سياسة نفخر بها في الداخل والخارج .





وقالت مايا مرسي "المرأة المصرية ست جدعه، بتحب بلدها ومخلصه لها ومؤمنه بها، وحافظت علي الارض ودافعت عن بلادها ووقفت مع الوطن في جميع أزماته".







وأشارت إلى التعاون الهام والمثمر مع الوزارة فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، قائلة "مصر تستطيع بنسائها"، مشددة على أن تقدم أى مجتمع فى العالم يقاس بتقدم وضع المرأة فيه، وأشارت إلى أن القيادة السياسية فى مصر تدعم المرأة بشكل كبير عن قناعة وإيمان بأهمية دورها فى المجتمع، ورفعت سقف أحلام المرأة المصرية ، وأصبحت تعيش عصرها الذهبي ، حيث بلغت نسبة المرأة في الحكومة ٢٥% ، و٢٥%نسبتها في البرلمان ، و٢٥% نسبة المرأة في المجالس المحلية ونتوقع المزيد ، وأصبح لدينا سيدات فى منصب المحافظ ، وتخطت نسبة المرأة فى منصب نواب المحافظين نسبة ال ٣٠ % ، وأصبحت المرأة أيضا فى منصب نائبات وزراء ، لافتة إلى أن جميع هذه النسب السابقة تضم شابات فى مقتبل العمر .





وتحدثت رئيسة المجلس عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة ، والتى تضم أربعة محاور ، وتم إطلاقها خلال عام المرأة المصرية ٢٠١٧ ، وأكدت أن الملف التشريعي الخاص بالمرأة تحرك للأمام بصورة كبيرة ، حيث صدر قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة عام ٢٠١٨ ، وصدر قانون لتغليظ التحرش الجنسي وتم تجريم ختان الإناث ، وتجريم الحرمان من الميراث ، وجارى تغليظ عقوبة الزواج المبكر وغيرها من القوانين الأخرى الهامة فى الملف التشريعى .





وأشارت إلي حملة التاء المربوطة وهي من أكبر الحملات الإعلامية التي تم تنفيذها في تاريخ المرأة المصرية مؤكدة أنها وصلت الى ما يقرب من ١٣٥ مليون متابع علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهدفها توصيل رسالة أن المرأة قوية مجتهدة متمكنة وقادرة وليست ضعيفة.







وتحدثت مايا مرسي عن حملات طرق الأبواب التى نفذها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية للوصول للسيدات علي الارض في القرى والكفور والنجوع وتوعيتهن بمختلف القضايا، مشيره أن من بين حملات طرق الابواب حمله " مراكب النجاه"التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الهجره والعاملين بالخارج لتوعية السيدات والأهالي بمخاطر الهجره غير الشرعية.





واشارت الي ان المرأة المصريه تتحرك الي الامام ، والحكومة المصريه كانت اول حكومه علي مستوي العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة اثناء انتشار قيروس كورونا المستجد واول دوله علي مستوى العالم تتطلق استراتيجية لتمكين المراة 2030 في ضوء رؤيه مصر ٢٠٣٠.





من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة على استجابتها السريعة لتنظيم هذا اللقاء، وأشادت بالجهد الكبير الذى يقدمه المجلس القومي للمرأة، للسيدات المصريات في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلي التعاون المسبق الذي جمع بين المجلس والوزارة في تنظيم أول مؤتمر لنابغات مصر فى الخارج؛ متمثلا فى إطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي ضم 30 سيدة وخبيرة مصرية في الخارج، كذلك التعاون في حملة طرق الأبواب ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة " بهدف التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.









وأكدت مكرم أهمية الدور الكبير والاهتمام الذى أولته القيادة السياسية للسيدات المصريات، فقد ضمت الحكومة 8 وزيرات، إضافة إلي 90 نائبة برلمانية، وهذا مايعكس الإيمان الشديد من قبل القيادة السياسية في دورها ضمن خطط التنمية. وأشارت الوزيرة إلي أن أبناءنا في بالخارج عليهم دور كبير في توضيح وتصحيح الصورة الحقيقة عن مصر ومن ضمنها صورة المرأة التي مازالت تقدم بصور نمطية، مؤكدة على اهتمام القيادة السياسية بتخصيص عام بالكامل للمرأة المصرية، في سابقة لم تحدث في العالم كله.









وقالت إن القيادة السياسة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماما كبيرا بشريحة الدارسين المصريين بالخارج وضرورة تعريفهم بما يطرأ من تطور كبير على كافة المستويات ومنها التعليم الجامعي بمصر، الذي يشهد طفرة كبيرة على مستوى إنشاء عدد من الجامعات الأهلية والدولية بمعايير عالمية.









وأضافت وزيرة الهجرة أنها اتفقت مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لتنسيق زيارة لعدد من الدارسين المصريين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا، لمدينة الجلالة والاضطلاع على جامعة الجلالة الجديدة للوقوف على مستوى الجامعة ومدى جودة التعليم فيها.





ودعت السفيرة نبيلة مكرم شباب الدارسين المصريين بالخارج للعمل سويا في إيضاح صورة مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتصحيح الأفكار المغلوطة التي يريد البعض الترويج لها بالخارج، مؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه الدارسين المصريين بالخارج في الترويج لمصر خارجيا.



