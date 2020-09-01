هل يشترط إقامة الصلاة لمن يصلي منفردا؟ .. أمين الفتوى يجيب

حكم ترك إقامة الصلاة للمصلي منفردا





ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل يشترط إقامة الصلاة عند صلاتي في المنزل؟".





وأجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر فيسبوك، أنه ليس شرطًا إقامة الصلاة في المنزل لأنها سنة وليست واجبا.





خطوات لتعليم الأبناء المحافظة على الصلاة



من ناحية أخرى قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن اكتساب الأبناء عادة أداء فريضة الصلاة، يتطلب من الآباء فعل ستة أشياء، أولها، أن يكون الأبوان قدوة لأبنائهما فى المواظبة على الصلاة، وثانيها مداومة الآباء على تذكير أبنائهم بأداء الصلاة مع الصبر عليهم، مستشهدًا بقوله تعالى «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا».





وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ( كيف أرغب أولادي في الصلاة ؟ )، قائلًا: أنتِ بدأتِ معهم متأخرا فكان من المفترض أن تعلمي أبناءك الصلاة وهم صغار بحيث انهم عندما يصلون لسن 12 سنة فتكون مسألة الصلاة هذه أمر اعتادوا عليه، ولا تكون ثقيلة عليه، فكون أنكِ تريدين أن يلتزموا فى الصلاة فهذه المسألة تحتاج الى صبر ودعاء بأن يهديهم الله وتتكلمين معهم فى مسألة الصلاة بأنها عماد الدين، ونعرفهم على صحبة صالحة يصلون معهم يذهبون الى المساجد يسمعون إذاعة القرآن الكريم والأهم دعاء الأم لهم بالهداية فدعاء الأم مستجاب.





وأشار الى انه يجب على الأبوين ان يشجعا أولادهما للحفاظ على أداء الصلوات فى مواقيتها بإعطاء هدية لهم أو أن يذهبوا بهم فى فسحة أو ما شابه من أنواع التشجيع، موضحًا أنه إذا كان الأبناء كبارا فى السن ولا يواظبون على الصلاة فلا بد على الآباء أن يخبروهم بأن الله تعالى لن يكرمهم فى الدنيا ولا الآخرة بدون المواظبة على الصلاة.





وتابع: يجب على الآباء أن يخوفوا أبناءهم من غضب الله عليهم إذا ما تركوا الصلاة، وأخيرا أن يخبروا أولادهم بأن من يترك الصلاة فإن الله تعالى لن يبارك له فى رزقه وصحته.

واستطرد: ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر، ففي الحديث "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: "انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ".