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توك شو

شيرين عرفة: لا توجد بنت سلمت من التحرش في مصر.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:45 م
شيرين عرفة
شيرين عرفة
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البهي عمرو
قالت شيرين عرفة، مذيعة سابقة بـ سي بي سي، إنها قامت بعمل فيديو لتشجيع البنات لـ الحديث عن قضية التحرش الجنسي.

وأضاف شيرين عرفة، خلال حوارها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أنه لا توجد بنت بمصر سلمت من التحرش بأحد أنواعه.

وأوضحت شيرين عرفة، أن الفتيات تخاف من الحديث عن التحرش، ولذلك جاءت الفكرة لتشجيع الفتيات، ودعمهم.

وأشارت إلى أن الهدف من الفيديو توعوي، وأكدت أنها تواصلت مع كل فتاة فى الفيديو وأكدت أن كل فتاة تقول "انا تعرضت للتحرش" فالجميع يتخيل أنها كلمة بسيطة ولكن معناها كبير جدًا.

ولفتت إلى أن هناك فتيات بكت من ثقل الكلمة، وأكدت أنها بكت كثيرًا اثناء تصويرها مع الفتيات.

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