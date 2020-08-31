راندا العدوي تقترح مشاركة المعارض الأثرية في بورصات السياحة العالمية

قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، إن معرض ملوك الشمس، الذي انعقد في العاصمة التشيكية براغ، يساهم في إشراق شمس الترويج للسياحة الثقافية مرة أخري، بعد توقف دام شهور بسبب جائحة كورونا وما سببته من تداعيات على القطاع السياحي.





وأشادت العدوي في تصريحات صحفية ، بتوقيت إقامة معرض ملوك الشمس، الذي كسر حدة الخوف من جائحة كورونا، مطالبة بمزيد من الخطط الترويجية، التي تتناسب مع الظروف الراهنة ، لتجمع بين اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وعدم توقف حركة السياحة والسفر.





أشارت الخبيرة السياحية الى أن توافد قرابة أكثر من 300 ألف زائر، على معرض ملوك الشمس، يؤكد شغف سائحي أوروبا، بالحضارة والتاريخ المصري القديم، لافتة إلى ضرورة تحليل احتياجات السائح، للدفع بمؤشر السياحة الثقافية ومضاعفة أرقام الزيارات.





واقترحت بمشاركة المعارض الأثرية، في بورصات السياحة العالمية، ومن أبرزها WTM لندن وITB برلين، لتكون أيقونة المعارض، موضحة أنه لا يوجد منافس لثقافتنا وحضارتنا وتاريخنا.



