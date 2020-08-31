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توك شو

ساعدوهم.. استشاري نفسي تكشف التأثير النفسي للزرع على العمال

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:14 م
الدكتورة راندا الطحان
الدكتورة راندا الطحان استشاري علم النفس
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة راندا الطحان استشاري علم النفس، إن هناك أهمية كبيرة لزراعة النباتات بالمنزل، لأن لها تأثير نفسي كبير في نفوس أهل المنزل.

وتابعت الدكتورة راندا الطحان، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن "زراعة النباتات تساعد على تحسين الحالة الإيجابية لأهل المنزل، ويعمل على زيادة الأوكسجين لتنفس هواء نضيف".

وأشارت أيضا إلى أن زراعة النباتات بالمنزل تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر، لافتة إلى أنه يزيد إنتاجية العاملين بأماكن العمل ويعزز الشعور بالسعادة وتحسين الحالة البدنية للإنسان.

وأضافت أن زراعة النباتات مهمة أيضا بالمنزل وتطرد السموم الموجودة بالهواء بنسبة 87% على مدار الـ 24 ساعة ما يضمن صحة جيدة لهم.

وأكدت أن النباتات في المنزل تزيد من قوة الذاكرة والتركيز حتى في مكاتب العمل لأنه يحسن الحالة الإنتاجية للعاملين في المكان.

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