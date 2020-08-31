أهم الأخبار.. مصطفى أديب رئيسا لحكومة لبنان.. مصر ترحب باتفاق جوبا للسلام في السودان.. والقصة الكاملة لاعتداء سيدة على ضابط شرطة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





أكدت دعمها لجهود الاستقرار..مصر ترحب باتفاق جوبا للسلام في السودان





رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالتوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاق چوبا للسلام" بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، وذلك اليوم الاثنين، برعاية مُقدرة من جانب جمهورية جنوب السودان.





إخلاء سبيل سيدة اعتدت على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله بمحكمة مصر الجديدة

قررت نيابة النزهة، اخلاء سبيل سيدة اعتدت على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديدة بالسب والقذف وخلع رتبته الميرى بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه. .. للمزيد اضغط هنا





مصطفى أديب يحصل على 90 صوتًا لتشكيل الحكومة المقبلة فى لبنان

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا أفادت فيه أنه تم الانتهاء من الاستشارات النيابية فى لبنان ومصطفى أديب يحصل على 90 صوتًا لتشكيل الحكومة المقبلة . . للمزيد اضغط هنا





وزير الداخلية: تكليف جميع مديريات الأمن بسرعة تجهيز القوات المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية.





التسرع في طرح لقاح كورونا قد يزيد الوباء .. علماء يحذرون

نشر موقع صحفة الجارديان البريطانية ، تقريرًا أكد فيه العديد من تحذيرات بعض العلماء البارزون من التعجل في طرح لقاح فيروس كورونا التاجي، حيث أوضحوا أن هذه الخطوة إذا تمت على استعجال وتم طرح عقار غير فعال ، قد يؤدي ذلك لكارثة أكبر ويتفاقم تفشي الفيروس .







