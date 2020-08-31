حزب المصريين: نعيش في أمان بفضل تضحيات وبطولات القوات المسلحة

ثمن الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل في مواجهة قوى الشر والضلال وعناصر الجماعات الإرهابية المارقة والخبيثة والمتطرفة، موضحًا أنهم يقومون بدور بطولي عظيم فى سيناء والمناطق الحدودية، لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي تُمثل أمن قوميًا لمصر واستقرارها يُمثل سبيلًا للتنمية الشاملة.





وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن رجال القوات المسلحة المصرية البواسل يبذلون مجهودات جبارة وعظيمة ويضحون بالغالي والنفيس ويتعاملون بجاهزية عالية ومهارات قتالية جبارة في كيفية التعامل مع البؤر الإرهابية والإجرامية المسلحة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن وتُهدد أمن وسلامة المواطنين، وإحباط مخططاتهم والقضاء عليهم بحرفية وبطولة فائقة، ما أسفر مؤخرًا عن تدمير 317 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، والقضاء على 73 منهم في شمال سيناء.





وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن جنود قواتنا المسلحة البواسل حققوا نجاحات هائلة ولا حصر لها يشهد لها العالم أجمع في حربهم ضد جماعات الشر والظلام والدم، مشيدًا بالمهارة الفائقة لرجالنا الأوفياء في تتبع البؤر والتنظيمات الإرهابية من أجل القضاء عليها نهائيًا في سيناء.





وأوضح أن جموع الشعب المصري العظيم يفخرون ويقدرون جيدًا الدور البطولي لقواتنا المسلحة درع وسيف الوطن، وشجاعة أبطالنا البواسل، معربًا عن ثقة جموع المصريين في قدرة جنودنا البواسل على الردع والرد الحاسم ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وسلامة مصر وشعبها العظيم.





وأشار إلى أن ما يقوم به رجال القوات المسلحة من جهود وإخلاص وتفاني في مكافحة ودحر الإرهاب الأسود واقتلاعه من جذوره يكشف عن الروح القتالية والثقة بالله التي دفعت هؤلاء الأبطال للتضحية بأرواحهم ودمائهم، من أجل أن تحيا مصر عزيزة أبية شامخة في مواجهة عدو غاشم يستحل الدماء ولا يعرف للإنسانية طريقًا؛ فضلًا عن أن هذه الروح القتالية تعكس إصرار جيش مصر العظيم على العبور بشعبها إلى بر الأمان والاستقرار.





وأكد أن أبطال القوات المسلحة يحتاجون من الشعب خلال تلك المرحلة العصيبة من عمر الوطن التي نشهدها جميعًا مزيدًا من الدعم والتأييد والمساندة في حربهم ضد الإرهاب الغاشم وما يتم اتخاذه من إجراءات داخليًا وخارجيًا لحماية الأمن القومي المصري والعربي من المخاطر والتهديدات والمؤامرات التي أصبحت واضحة للجميع، مشيرًا إلى ضرورة دعم جهود الدولة في القضاء على هذه العصابات الإجرامية التي تستهدف استقرار الوطن.





ودعا جموع الشعب المصري العظيم للوقوف صفًا واحدًا والاصطفاف خلف القوات المسلحة الباسلة في مواجهتها الحاسمة أمام العناصر الإرهابية التكفيرية، مؤكدًا على أن التستر على تلك العناصر المارقة والخبيثة والعاشقة للدم جريمة فى حق الدين والوطن.



