العراق يعلق الرحلات الجوية مع تركيا حتى أكتوبر

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، عن تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا.

وقالت السلطة في بيان تلقت السومرية نيوز، إنه تقرر تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أعلن أمس الأحد، عن تسجيل 42 حالة وفاة بفيروس كورونا و1482 حالة إصابة بفيروس كورونا ، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

وفي سياق آخر، تقوم تركيا باستمرار بعمليات عسكرية وخروقات بالأراضي العراقية، على الرغم من رفض بغداد القاطع لتلك الانتهاكات التي يقوم بها طيران أنقرة في سماء العراق.





كما احتجت الحكومة العراقية نحو 3 مرات أمام السفير التركي في بغداد بعد استدعاءه، لكن يظهر إن ذلك دون جدوى مع أنقرة، التي تتبع سياسية مواصلة ارتكاب جرائمها طالما لم يحاسبها أحد.